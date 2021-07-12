استعراض تحضيرات استضافة المؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء 2021

المصدر: دبي - البيان

عقدت اللجنة المنظمة لفعاليات الدورة الـ38 للمؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء 2021.

والتي فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، شرف استضافة الدورة الـ38، اجتماعها الدوري من أجل وضع أفكار جديدة تضمن التسويق وجذب الرعاة للحدث العالمي الذي سيقام المرة الأولى في دبي في الفترة من الأول ولغاية الـ5 من نوفمبر المقبل، وعبر تقنية الواقع الافتراضي والاتصال المرئي عن بعد وذلك بمشاركة عالمية بارزة.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور فواز حبال والدكتور فراس حبال «شركة جيمنس»، ومحمد غانم هلال «سكاي بازل لتقنية المعلومات» وعبير أبو العينين «البسمات لتوزيع المواد الإعلانية»، وسماح أبو عوف مديرة تسويق «سكاي بازل لتقنية المعلومات».

كما ثمن الحضور دور الجهات الحكومية من خلال دعمها المؤتمر بنسخته الـ30 والعمل على نجاحه، ولا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى في المنطقة التي تحظى باستضافة هذا الحدث العالمي في دبي، ولديهما ما يكفل نجاح وتميز أي فعالية وإبهار.

ومن جانبها، أكدت سماح أبو عوف أنه منذ اللحظات التي تقدمت الإمارات بملف استضافة الحدث خلال مشاركة الوزارة في أعمال الدورة الـ36 للمؤتمر الذي عقد في كندا، بمشاركة كبرى المؤسسات .

ومن ثم إعلان فوز الإمارات وهو ما يدل على المكانة المتنامية للدولة وقدرتها على اجتذاب وتنظيم أكبر الفعاليات والمؤتمرات التي تحظى باهتمام ومكانة مرموقة في العالم، مع دليل آخر على أنها تمثل شريكاً رئيساً فاعلاً في تشكيل ملامح مستقبل الحلول التكنولوجية المتقدمة، وكذلك دعم مسيرة التنمية العالمية، نتيجة لدورها الريادي وتميزها في قطاع التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الحلول الهادفة لخدمة المجتمعات.

وأوضحت أبو عوف، أن الفوز بتنظيم هذا الحدث العالمي كأول دولة عربية، يعد إنجازاً مستحقاً وله أهمية كبرى، وهو يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتميزة التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات، ومنها مجال البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والابتكار.

وبدوره، أكد الدكتور فراس حبال أن الإمارات تسير، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، إلى أعلى قمم التميز والإبداع، وتضيف الإنجازات واحداً تلو الآخر ما يجعلها وجهة للمتميزين والمبدعين وأصحاب الاختراعات، والشركات والمؤسسات التي تبحث عن التميز.

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