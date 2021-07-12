تكريم أحد منتسبي شرطة الشارقة ساعد شخصاً تعطلت سيارته في الطريق العام

المصدر: الشارقة - البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة بمبنى إدارة شرطة المنطقة الشرقية العريف علي صالح الحراصي من مركز شرطة كلباء الشامل، وذلك لموقفه الإنساني بمساعدة شخص مع عائلته تعطلت سيارته في الطريق العام، ولم يتركه حتى أنهى مشكلته وذلك بحضور العقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية.

وأعرب اللواء الشامسي عن فخره واعتزازه بهذا العمل، مؤكداً أن ما قام به العريف هو واجب ينبع من إنسانية الشخص، ويجب على كل منتسب من منتسبي السلك الشرطي أن يحذو حذوه في خدمة وإسعاد الجمهور، ولحفظ الأمن والأمان وبث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع، وأن هذا التكريم يعد نهجاً تنتهجه القيادة العامة لشرطة الشارقة في تحفيز ورفع معنويات موظفيها لبذل المزيد من الجهد.

ومن جانبه عبر المكرم عن شكره وتقديره للقائد العام، مؤكداً أن ما قدمه يعد ثمرة لدعمه لكل منتسبي الشرطة، وتحفيزاً لهم على بذل كل جهدٍ في خدمة وإسعاد المجتمع.

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