محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد في المرموم ويناقشان تسريع التنمية في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في المرموم بدبي مساء اليوم الاثنين.

وقد تجاذب سموهما بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أطراف الحديث حول عدد من القضايا ذات الصلة بتسريع التنمية في الإمارات وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين في جميع أرجاء الوطن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في المرموم. ناقشنا مجموعة من المواضيع المتعلقة بتسريع التنمية في بلادنا. لقاءات بوخالد مختلفة.. أفكاره متجددة.. طموحاته لدولة الإمارات ليس لها سماء. همه الأول والأخير مصلحة دولة الإمارات وشعبها.. القادم أجمل وأعظم مع رجل عظيم ونبيل".

ومن جهته قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي في تويتر: "التقيت أخي محمد بن راشد في دبي. ناقشنا إنجازاتنا الوطنية وتطوير الخطط الاستراتيجية الطموحة في التنمية والاقتصاد. الإمارات بقيادة خليفة ماضية في البناء والتنمية بخطى واثقة وتفاؤل نحو المستقبل بما يرسخ نجاح مسيرتها وتقدمها ويحافظ على مكتسباتها".

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