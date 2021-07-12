بلدية دبي تغلق 4 صالونات ومغسلة خالفت الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي 4 صالونات ومغسلة بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، والاكتظاظ وعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وذلك خلال 11 الشهر الجاري.

ووفقاً للتقرير اليومي للرقابة على المؤسسات نفذ مفتشو بلدية دبي 2235 زيارة رقابية على المؤسسات، وبلغ العدد الكلي الملتزم للمؤسسات 2307 مؤسسات بنسبة التزام بلغت 98%، كما تم مخالفة مؤسسة وتوجيه 22 تنبيهاً.

وتحرص بلدية دبي على متابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها يومياً، ويقوم مفتشو البلدية بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة. وتقوم بلدية دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

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