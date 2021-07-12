إطلاق حملة «سفراء أمنية» على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مؤسسة «تحقيق أمنية»، حملة «سفراء أمنية»، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف نشر رسالتها الإنسانية النبيلة، ورفع الوعي بين كافة أفراد المجتمع، بأهمية تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: نفتخر بشراكتنا الاستراتيجية الناجحة مع سفرائنا للسنة الثالثة على التوالي، والتي ساهمت في تعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في فعل الخير، وإدخال السعادة والفرحة على قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة، عبر تحقيق أمنياتهم، مهما بلغت صعوبتها.

ويشارك في الحملة: ندى الرئيسي، سالم الحقي، علي خصيف وميثاء إبراهيم، سعيد المعمري وعبد الله الشحي، من خلال تصوير مقاطع فيديو ونشرها على صفحات المؤسسة، وصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقومون من خلالها بالتعريف برسالة مؤسسة «تحقيق أمنية»، الإنسانية النبيلة، ودورها الهام في إدخال السعادة على قلوب أطفال تمضي حياتهم ببطء، وسط معاناة آلام المرض وقسوة رحلة العلاج.

واختتم الزبيدي تصريحه قائلاً: نتقدّم بالشكر والتقدير، إلى سفراء أمنية والمتطوّعين معنا، وإلى كافة أفراد المجتمع، على عطائهم الكريم، مستلهمين ذلك من رؤية القيادة الرشيدة، وإيمانها العميق بأهمية نشر السعادة في قلوب جميع القاطنين على أرض «زايد الخير»، دون تفريق.

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