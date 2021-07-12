محاكم دبي تنظم الملتقى الثالث للجامعات والكليات

المصدر: دبي - البيان

نظمت محاكم دبي متمثلة بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي الملتقى الثالث للجامعات والكليات في الدولة، بهدف تشجيع العاملين فيها وذويهم لاستكمال دراستهم الجامعية، ولإيجاد فرص للموظفين لاستكمال دراساتهم الجامعية والدراسات العليا عبر برامج معتمدة تخدم المحاكم والقطاع القضائي.

وأشار حمد ثاني مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي: إن الملتقى يترجم أهدافاً تسهم في إعداد الناشئة والشباب وتأهيلهم وتبصيرهم بمستقبلهم وعرض الخيارات المتاحة في مختلف التخصصات بصورة حية وواقعية تمكنهم من الاستفسار عن الجامعات على مستوى الدولة، وتوفير الجهد والوقت تحت سقف واحد ما يفتح المجال لاختيار التخصص المناسب طبقاً للرغبات والميول وسوق العمل، بالإضافة إلى كونه فرصة للعاملين في استكمال دراساتهم العليا، حيث إن التعليم واستكماله لا يقف عند سن معينة.

وأوضح سلطان السويدي رئيس قسم التسويق والفعاليات، أن الملتقى أقيم عبر الواقع الافتراضي بالتعاون مع عدد من الجامعات والكليات والمعاهد في الدولة، وستقدم الجامعات والكليات البرامج الحديثة والمعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والموجه إلى موظفي محاكم دبي وعائلاتهم مع الخصومات الخاصة لهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز