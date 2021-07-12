محمد بن راشد يفتتح مجموعة من مشاريع البنية التحتية باستثمارات تبلغ 1.9 مليار درهم

المصدر: البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين مجموعة من مشاريع البنية التحتية باستثمارات تبلغ 1.9 مليار درهم.

وقال سموه في حسابه على تويتر" ضمن مبادرات أخي رئيس الدولة حفظه الله افتتحت رفقة أخي الشيخ منصور بن زايد مجموعة من مشاريع البنية التحتية باستثمارات تبلغ 1.9 مليار درهم .. العمل في البنية التحتية في دولة الإمارات لم يتوقف منذ بدأه الشيخ زايد طيب الله ثراه.. وتستمر مبادرات رئيس الدولة في العمل دون ضجيج أو توقف".

وأضاف سموه " مشاريع رئيس الدولة هدفها تقريب المناطق وربط أبناء الوطن الواحد..افتتحنا طريقا يربط مليحة في الشارقة بالشويب في أبوظبي..وآخر يربط حتا في دبي بمصفوت في عجمان وجبال القور برأس الخيمة ..وثالث يعزز الربط بين المدام بالشارقة مع طريق حتا دبي ..القلوب متوحدة والمناطق كلها وحدة واحدة".

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