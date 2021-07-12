محمد بن زايد يوجّه بتقديم 500 ألف جرعة لقاح «كوفيد 19» إلى تونس

المصدر: (أبوظبي - وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة «كورونا» في البلدين وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال دعم الإمارات للشعب التونسي الشقيق في مواجهة الأوضاع الصحية والإنسانية التي تشهدها تونس إثر تداعيات الجائحة، سائلاً المولى تعالى أن يحفظ أهلنا في تونس من كل مكروه.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وجّه بتقديم 500 ألف جرعة لقاح «كوفيد 19» إلى تونس الشقيقة.

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محمد بن زايد يوجّه بتقديم 500 ألف جرعة لقاح «كوفيد19» إلى تونس

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