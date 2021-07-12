300 مليون درهم إجمالي التبرعات لصالح مستشفى حمدان بن راشد الخيري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الجليلة أن حجم التبرعات الموجهة لإنشاء «مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان»، والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أبريل الماضي، إحياءً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية بالمجان لمرضى السرطان، من غير القادرين في الدولة، وصل خلال أقل من 3 أشهر، إلى 300 مليون درهم، من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة للمستشفى الأول من نوعه على مستوى الدولة، وقدرها 750 مليون درهم.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الجليلة، اعتزاز المؤسسة بدورها في دعم منظومة الرعاية الصحية، التي تشهد تطوراً مستمراً، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لصحة المجتمع.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



الجليلة تجمع تبرعات بقيمة 300 مليون درهم لصالح مستشفى حمدان بن راشد الخيري

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز