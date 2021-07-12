إجازة عيد الأضحى في الحكومة الاتحادية والخاص من 19 ولغاية 22 يوليو

المصدر: دبي- أبوظبي- وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعطيل كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ووقفة عرفة، اعتباراً من التاسع من ذي الحجة، الموافق 19 يوليو 2021، ولغاية 12 ذي الحجة 1442هجرية، الموافق 22 يوليو 2021 م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

تعميم

وتم توجيه التعميم إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، ووقفة عرفة في الحكومة الاتحادية لعام 1442 هجرية.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 19 يوليو ولغاية 22 يوليو الجاري، عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية.

مناسبة

وبهذه المناسبة، رفعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله العلي القدير، أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية.. كما هنأت شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة السعيدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز