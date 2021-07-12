«ريبابليك وورلد»: نورا المطروشي الـ 66 ضمن رائدات الفضاء حول العالم

المصدر: (دبي - اليازية البدواوي)

أفاد تقرير لموقع «ريبابليك وورلد» أن انضمام نورا المطروشي لكوكبة رائدات الفضاء يضعها في المرتبة الـ 66 ضمن رائدات الفضاء حول العالم.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات ورغم حداثة تجربتها في عالم الاستكشافات الفضائية، إلا أنها قد تركت بصمةً واضحة للغاية، سواءً بإطلاق «مسبار الأمل» نحو المريخ، أو الإعلان عن مركبة جوالة بدون طيار إلى القمر بحلول عام 2022.

وتستعد رائدة الفضاء الإماراتية للتدريب في مركز جونسون التابع لوكالة ناسا الفضائية بالولايات المتحدة إلى جانب NASA Astronaut Group 23، حيث سيتدرب رواد الفضاء على وظائف تخصصية بمهام الفضاء الدولية.

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