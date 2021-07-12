«التغيّر المناخي» تحدد 11 شرطاً لافتتاح عيادة ومزاولة «الطب البيطري»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن هناك 11 شرطاً يجب أن يلتزم بها الراغبون في افتتاح عيادة بيطرية ومزاولة مهنة الطب البيطري، لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة للحفاظ على الصحة العامة، يأتي في مقدمتها أن تكون المنشأة مرخصة من الوزارة وملتزمة بتعليق لافتة على الواجهة يكتب عليها الاسم ونوع النشاط، وأن يكون موقع العيادة مناسباً وفقاً لتخطيط وإجراءات السلطة المحلية ويسهل الوصول إليه، كما يشترط ألا تكون المنشأة البيطرية متصلة أو مفتوحة على أي منشأة أو سكن أو عقار آخر، إضافة إلى ضرورة توفير مصدر ماء وصرف صحي وفق القواعد التي تضعها الجهات المحلية المختصة وتوفير وسائل لمكافحة الحريق توفير حاوية مناسبة للمخلفات محكمة الإغلاق.

شروط صحية

وقالت الدكتورة مجد الحرباوي، مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن هناك اشتراطات خاصة بالعيادات والمختبرات والمستشفيات البيطرية والصيدليات ومستودعات الأدوية البيطرية، ومنها أنه يجب أن تكون الأرضيات والجدران من مادة سهلة التنظيف والتعقيم، وأن تكون المنشأة جيدة الإضاءة والتهوية مع مراعاة توافر أجهزة التكييف وشـفاطات الهواء وأجهزة لقياس الحرارة، وتتوفر فيها محرقة مستوفية للشروط الصحية والبيئية للتخلص من النفايات وبقايا العينات، أو يمكنها التعاقد مع إحدى الجهات أو الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوفير ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية واللقاحات والكواشف.

اشتراطات فنية

وأوضحت: أن الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في العيادات البيطرية الأولية تختلف عن الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في العيادات البيطرية الشاملة والتخصصية، حيث تلزم الأولى بأن تكون المنشأة بموقع مناسب ومساحة الغرف والأقسام مناسبة للأنواع الحيوانية المرخص بعلاجها، وأن تحتوي على الأقل على غرفة للكشف والعلاج وتكون مجهزة بطاولة لفحص الحيوانات بما يتناسب مع الأنواع الواردة في الترخيص، ويجب أن تضم خزانة محكمة الإغلاق لحفظ المواد المراقبة والمخدرة وأماكن مخصصة لوضع الأدوية المستخدمة، وتوفير طبيب بيطري بدرجة ممارس عام على الأقل.

رقابة نووية

أشارت الدكتورة مجد الحرباوي إلى أن العيادات البيطرية الشاملة والتخصصية ملزمة بالحصول على ترخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) في حال رغبة المنشأة العلاجية بممارسة التشخيص بالأشعة، وأن تكون المنشأة بموقع ومساحة الغرف والأقسام مناسبة للأنواع الحيوانية المرخص بعلاجها، وأن تتكون على الأقل من غرفة فحص وعلاج مجهزة بطاولة لفحص الحيوانات وبما يتناسب مع الأنواع الواردة في الترخيص وخزانة لحفظ الأدوات والأدوية، غرفة جراحة مجهزة بطاولة جراحة بما يتناسب مع الأنواع الواردة في الترخيص .

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