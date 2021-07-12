%12.2 معدل تحسّن تراكيز ملوّثات الهواء في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشفت المهندسة علياء الهرمودي مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي لـ«البيان»، أن معدل تحسن تراكيز ملوثات الهواء في دبي في النصف الأول من العام الجاري بلغ 12.2%. وبينت أن نتائج بيانات جودة الهواء في النصف الأول من العام الجاري أظهرت تحسناً ملحوظاً في جودة الهواء في دبي لبعض العناصر الملوثة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2019، إذ شهدت تحسناً في جودة الهواء من خلال انخفاض في متوسط تراكيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) بنسبة 21%، وانخفاض في متوسط تراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) بنسبة 22%، وانخفاض في متوسط تراكيز ملوث الأوزون بنسبة 9%، وانخفاض في متوسط تراكيز الجسيمات العالقة بحجم 10 ميكرونات بنسبة 6% والجسيمات العالقة بحجم 2.5 ميكرون بنسبة 3%.

وقالت المهندسة علياء الهرمودي تعود أسباب تحسن جودة الهواء إلى التزام القطاعات المعنية تنفيذ مبادرات خفض الانبعاثات ضمن استراتيجية جودة الهواء 2017-2021، بالإضافة إلى تنفيذ الدائرة عدداً من المبادرات البيئية التي ساهمت في تعزيز قطاع جودة الهواء وتتضمن إطلاق النظام الذكي لجرد انبعاثات ملوثات الهواء بإمارة دبي وتوظيف أحدث التقنيات في عمليات الرقابة البيئية بما يشمل مركبات المسح البيئي الذكي والمركبة المتنقلة لرصد بيئة الهواء إضافةً إلى تشديد وتكثيف العمليات الرقابية على القطاع الصناعي ومتابعة التزام المنشآت الصناعية ذات الأثر البيئي العالي تنفيذ إجراءات التحكم في انبعاثات ملوثات الهواء.

محطات

وتابعت: يتم رصد جودة الهواء بإمارة دبي من خلال شبكة محطات موزعة في مواقع استراتيجية بالإمارة وينطوي ضمن قائمتها 73 محطة ثابتة لرصد بيئة الهواء منها 41 محطة تابعة لبلدية دبي و32 أخرى تابعة للقطاع الخاص مربوطة إلكترونياً بقاعدة بيانات الدائرة، وتتضمن مجسات وتقنيات لرصد طيف واسع من ملوثات الهواء التي تتولد عن مختلف العمليات التصنيعية والتشغيلية بالإمارة وتتنوع ما بين أكاسيد النيتروجين والكبريت، والأوزون الأرضي والجسيمات العالقة، وأول أكسيد الكربون، والغازات المسببة للروائح كالمركبات العضوية المتطايرة وأمونيا وغيرها. وتعمل بلدية دبي بشكل مستمر على ترقية وتوسعة محطات الرصد البيئي من خلال دعمها بمجسات متطورة لرصد مختلف العناصر والمركبات الملوثة لبيئة الهواء.

محطة ذكية

وأشارت إلى أنه تم تعزيز شبكة رصد بيئة الهواء بمحطة رصد ذكية متنقلة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من ناحية التصميم ونوعية تقنيات الرصد الملحقة بها، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية.

تقنيات متطورة

وتابعت: يوجد في المحطة أدوات اتصال مبتكرة ومتطورة تمكنها من الرصد الآني والاتصال المباشر بقاعدة بيانات بلدية دبي لتخزين البيانات المرصودة بصورة مستمرة، وذلك قبل مرورها لاحقاً بمرحلة التحليل الفني التفصيلي للبيانات باستخدام البرامج الحاسوبية التخصصية.

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