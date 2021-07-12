إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «أطلق» لبوابة المقطع

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أطلقت موانئ أبوظبي الدفعة الثانية من برنامج «أطلق» لبوابة المقطع، الذي يحظى بدعم ورعاية الاتحاد النسائي العام، وذلك بمشاركة نخبة من الشابات الإماراتيات اللاتي سيخضعن لبرنامج تدريبي مكثف مدة ثلاثة أشهر.

وأشادت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بنجاحات ومكتسبات النسخة الأولى من برنامج «أطلق»، الذي يقف شاهداً على الدور الحيوي لموانئ أبوظبي في تنفيذ توجهات الدولة بدعم المنهجيات ورسم الخطط الاستباقية لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المجالات كافة من خلال بناء قدراتها وتحفيزها على التميز والإبداع.

وأكدت السويدي، أن الاتحاد النسائي العام بالشراكة مع جميع المؤسسات ومختلف الجهات داخل الدولة وخارجها، يتأهب لدخول مرحلة تنموية جديدة، تمتاز بتسارع الإنجازات، ومضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، نحو مستقبل حافل بالفرص محققاً آمال وطموحات المرأة الإماراتية، في ظل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتوجيهاتها الكريمة بضرورة الاستمرار في تحقيق الإنجازات النوعية وتطوير المبادرات المبتكرة التي تساهم في قيادة مرحلة التنمية المستقبلية المستدامة لمسيرة المرأة في مختلف القطاعات والمجالات.

شكر وامتنان

وأعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي، عن شكره وامتنانه العميقين لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على الدعم الكبير الذي تقدمه لتعظيم مكاسب المرأة الإماراتية في المجالات كافة، وحرصها على تبني مبادرة «أطلق» من خلال الاتحاد النسائي العام.

ورحب بالمشاركات في الدورة الثانية من هذه المبادرة مؤكداً الثقة بأنهن سيظهرن مستويات رائعة من الجد والحرص، ليؤكدن بذلك الالتزام بتعزيز جهوزيتهن للمساهمة في بناء مستقبل مشرق لدولتنا الحبيبة.

وتحظى الدفعة الثانية من البرنامج، بإقبال كبير تخطى 1000 طلب التحاق، إذ تمكنت 30 طالبة إماراتية من اجتياز الاختبارات التي أهلتهن للمشاركة في المبادرة التي تسعى إلى استثمار طاقات المرأة الإماراتية وتمكينها بالخبرات اللازمة لتستمر في تأدية دورها شريكة في مسيرة التنمية الوطنية الحافلة بالإنجازات النوعية للدولة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

اهتمام كبير

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي - موانئ أبوظبي الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع إن مواصلة مبادرة «أطلق» ما كانت لتتم لولا الاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بتمكين المرأة الإماراتية وتزويدها الأدوات اللازمة لخدمة الوطن والمساهمة بشكل فاعل في بنائه.. مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستند إلى النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى في استقطاب الكفاءات الوطنية النسائية الشابة.

مهام عملية

يذكر أن برنامج «أطلق» وفر للدفعة الأولى التي اشتملت على 12 طالبة وخريجة، التدريب على تنفيذ المهام العملية، في العديد من التخصصات والمهارات مثل إدارة المسيرة المهنية، وأخلاقيات العمل، وإعداد الأهداف، والابتكار والإبداع، ومهارات التفاوض، والتفكير الاستراتيجي، وإدارة ضغط العمل، ومهارات تقديم العروض، وإدارة الوقت، وإدارة البرامج.. كما تضمن البرنامج أكثر من 630 ساعة تدريبية، حصلت من خلالها المشاركات على أكثر من 15 شهادة معتمدة من جامعة هارفرد.

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