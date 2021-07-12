والي جزيرة أبو موسى يكرم ثلاثة معلمين

المصدر: الشارقة- البيان

أثنى والي جزيرة أبو موسى، خليفة محمد بوغانم، على ثلاثة معلمين من مدرسة جزيرة أبو موسى للتعليم الأساسي، ممن أنهوا مشوارهم التعليمي في المدرسة، بعد رحلة عطاء تربوي تجاوزت ثلاثة عقود.

وأشاد بجهودهم، خلال تكريم نظمه بمكتبه صباح أمس، بحضور ناظر مدرسة جزيرة أبو موسى للتعليم الأساسي، محمد عبد المعطي، وشمل التكريم محمد عاصم عبد العزيز السيد، بعد أن عمل معلماً على مدى اثنين وثلاثين عاماً وسبعة أشهر، ومحمد حسين عبد الرحمن حسين، والذي عمل على مدى خمسة وثلاثين عاماً وسبعة أشهر، ومحمود سليمان محمود سليمان، والذي عمل على مدى واحد وعشرين عاماً وثمانية أشهر، وجميعهم في مدرسة جزيرة أبو موسى للتعليم الأساسي.

وقال والي جزيرة أبو موسى: إن مناسبتنا اليوم، هي مناسبة غالية، ونحن نبارك أولاً دور كل معلم ومعلمة على جهودهم في تعليم الأبناء والبنات، وتضحياتهم الكبيرة من أجل تسليح الطلبة بالعلوم والمعارف، كما نسطر عبارات الوفاء والامتنان للمعلمين الذين قدموا من ثمرة جهودهم، الشيء الكثير، وكانوا على مدى عقود عديدة، مثالاً للاجتهاد والإخلاص، خلقاً وعلماً وتعليماً.

وأضاف بوغانم: نرفع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشكر على ما يوليه من دعم واهتمام بجزيرة أبو موسى، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على متابعته للأهالي، وتوجيهه دائماً بتوفير مختلف الخدمات، ونقدر دور كل فرد على أرض هذه الجزيرة.

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