سعيد الطاير يطلع على أحدث إنجازات ومشاريع مؤسسة الجليلة

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الأمناء في مؤسسة الجليلة، والدكتورعبد الكريم سلطان العلماء الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في مؤسسة الجليلة، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

واطلع الطاير على مشاريع مؤسسة الجليلة الخيرية، وأحدث مشاريعها والمتمثلة في مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان، إضافة إلى أبرز إنجازات مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية الذي يعد من أرقى المراكز العالمية للبحوث الطبية الحيوية. وحضر اللقاء من جانب الهيئة، خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي.

وأشاد الطاير بجهود مؤسسة الجليلة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بحياة الأفراد من خلال العمل الإنساني والتنموي والمجتمعي، وتحقيق الريادة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار الطبي.

وقال: تدعم الهيئة مساعي الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل بشكل فعّال على تعزيز مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة، وتعزيز الابتكار والقدرات الوطنية في مجال البحوث الطبية.

ونسعى إلى توحيد الجهود لصناعة الفرق في حياة الناس وتعزيز الإيجابية وقيم الخير والعطاء، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم.

ولا يقتصر عمل الهيئة على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، بل تسعى أيضاً لأن تكون مساهماً حقيقياً في تطوير البنية التحتية الطبية في الدولة وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية والقدرة على الاستجابة للطوارئ والمتغيرات.

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