1209 مبانٍ جديدة في دبي خلال النصف الأول من 2021

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، والصادرة عن بلدية دبي أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 1209 مبانٍ جديدة بمعدل نحو 201.5 مبنى شهرياً، و6.71 مبانٍ يومياً.

وبحسب بيانات مركز دبي للإحصاء، تصدرت الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة من حيث العدد بمعدل 628 فيلا، وجاء بعدها الفلل الاستثمارية بمعدل 220 فيلا. تلتها المباني متعددة الطوابق المنجزة بالمركز الثالث بمعدل 203 مبانٍ، ثم المباني العامة بمعدل 103 مبانٍ، وتلتها المباني الصناعية بمعدل 55 مبنى. وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة نسبة المباني المنجزة خلال النصف الأول، من حيث النسبة، بواقع 51.9% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة بلغت 18.2%، ثم المباني متعددة الطوابق بنسبة 16.8%، وبلغت نسبة المباني العامة المنجزة خلال الفترة ذاتها 8.5%، فيما بلغت نسبة المباني الصناعية المنجزة 4.5%.

وبلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، 200 مبنى، وخلال فبراير 178 مبنى، أما في مارس فبلغ عدد المباني المنجزة 215 مبنى، وفي أبريل 205 مبانٍ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز