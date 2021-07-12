«إمباور» راعياً استراتيجياً لـ«ويتيكس 2021»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم رعايتها الاستراتيجية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2021» النسخة الـ22 والذي ستنطلق فعالياته برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 في قاعات مركز دبي للمعارض، موقع إكسبو 2020 دبي.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: رسخ معرض «ويتيكس» الذي ننظمه سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، مكانته أحد أكبر وأهم المعارض العالمية الرائدة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة. مشيراً إلى ما ينتظر المشاركين والزوار للمعرض من تميز وتفرد ولا سيما أنه يتزامن مع الانطلاقة العالمية لإكسبو 2020 المنتظر، وسيرسخ المعرض مكانته الدولية كونه منصة فريدة تستهدف تحقيق التكامل بين جميع شرائح قطاع الطاقة.

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