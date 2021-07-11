دبي أظهرت مسؤولية قوية في إدارة المخاطر البحرية

المصدر: دبي- سيد صالح

أشادت مجلة «هيلينكس شيبينغ نيوز» القبرصية المتخصصة في شؤون التجارة البحرية والشحن بسرعة تعامل دبي مع الحريق الذي نشب الأسبوع الماضي في إحدى حاويات شحن البضائع بميناء جبل علي.

ونشرت المجلة تقريراً أمس عن تعامل الإدارة العامة للدفاع المدني والشرطة ومجموعة موانئ دبي العالمية، بكفاءة وحرفية عاليتين مع الحريق، وسلطت الضوء في تقريرها على قدرة الجهات التي تعاملت مع الحريق على اخماده في غضون مدة وجيزة لم تتجاوز 40 دقيقة، ومن دون أي ضحايا.

وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير أيضاً قدرة فريق الإنقاذ الذي تولى إخماد الحريق على اتخاذ كافة تدابير السلامة اللازمة لضمان عدم وجود أي مواد إشعاعية على السفينة التي شهدت اشتعال النيران في الحاوية.

وأكد التقرير أن دبي من خلال تعاملها الحِرَفي مع هذا الحادث أظهرت مسؤوليتها القوية عن السيطرة على الحوادث وإدارة المخاطر البحرية.

وأوضح التقرير أن هذا التجاوب السريع والقوي مع الحريق ما هو إلا نتاج سنوات من التشغيل المعتمد على خطط استباقية، تهدف إلى تطوير بنية تحتية ذات طراز عالي في الموانئ، قادرة على استباق الحوادث والمخاطر البحرية. وبالتالي، التعامل السريع والكفء معها حال حدوثها.

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