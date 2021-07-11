«زايد للرعاية الأسرية» تطلق الدورة الأولى لجائزة «التميز في الرعاية البديلة»

المصدر: العين - وام

أطلقت دار زايد للرعاية الأسرية جائزة «دار زايد للتميز في الرعاية البديلة» لتكريم الكفاءات المواطنة وتقدير الموظفين الفاعلين في مجال الرعاية البديلة، وكذلك لتكريس ثقافة التميز للوصول إلى أعلى درجات التفوق في الأداء الوظيفي وتطوير الخدمات النوعية التي تقدمها الدار للأبناء.

وأكد حمد نخيرات العامري المدير العام للدار أن الجائزة في دورتها الأولى تأتي في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة، والارتقاء بالتوعية المجتمعية للدور الرائد الذي تقوم به الدار واحدة من المؤسسات الرائدة في أبوظبي، وما لها من رسالة إنسانية في خدمة المجتمع.

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى مواكبة مسار التميز وضمان المشاركة بجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز بفاعلية، باعتبارها أحد أهم المسارات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية على مستوى تقديم الخدمات وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات المواطنة المؤهلة والقادرة على الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي في جميع المستويات.

وقال إن هذه الجائزة تعد أداة للتحفيز ونشر ثقافة التميز للوصول إلى أعلى درجات التفوق في الأداء على المستويات كافة الإدارية والتربوية والوظيفية ما سيؤدي بدوره إلى رفع مستوى الأداء بشكل عام لجميع العاملين في الدار وكذلك تطوير الخدمات بما يتناسب مع المستوى المطلوب لحكومة أبوظبي بحيث يكون نموذج الرعاية البديلة في الإمارات أحد أفضل النماذج على مستوى العالم.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السرطاوي رئيس لجنة الجائزة أن الجائزة تنقسم إلى ثلاث فئات وهي: فئة أوسمة الرئيس للموظفين وتشمل جائزة مانح الرعاية المتميز، وجائزة الأخصائي المتميز، وجائزة الموظف الإداري المتميز، وجائزة المشرف الإداري المتميز، وجائزة المشرف التربوي المتميز، بينما تركز الفئة الثانية على جائزة التميز المؤسسي للشركاء وتشمل جائزة الأسرة الحاضنة المتميزة، وجائزة الأسرة البديلة الداخلية المتميزة، وجائزة الشريك الاستراتيجي المتميز، أما الفئة الثالثة فتركز على البحوث والمشاريع المتميزة وتشمل جائزة المشروع المتميز، وجائزة البحث العلمي.

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