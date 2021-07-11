5 آلاف أسرة تستفيد من أضاحي «بيت الخير»

المصدر: دبي - البيان

كثفت جمعية «بيت الخير» استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي الذي يندرج ضمن برنامج «لإسعاد الأسر المتعففة والأقل دخلاً» في عيد الأضحى المبارك، وأطلقت كوبون الأضاحي إلكترونياً وورقياً لإتاحة المجال للراغبين في تطبيق هذه السنة المؤكدة من خلال الجمعية، وهم في منازلهم.

وتتوقع الجمعية أن يرتفع عدد المستفيدين من الأضاحي هذا العام إلى نحو 5 آلاف أسرة، بعد أن كان العدد 4891 العام الماضي الذي وزعت فيه 2430 أضحية بقيمة إجمالية مليون و400 ألف درهم.

وتتكفّل «بيت الخير» بمهمة الاختيار والذبح والتوزيع على الأسر المحتاجة، عبر التبرع بمبلغ 600 درهم، ثمن الأضحية الواحدة.

وتتعاون مقاصب بلدية دبي مع مجموعة من التطبيقات الذكية، لشراء المواشي من دون الحاجة لحضور المتعامل لسوق المواشي أو المقصب، حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تهدف للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتتيح هذه التطبيقات خدمة التوصيل للمنازل، وللمضحي تحديد الجمعية التي يوكلها بالذبح والتوزيع، وفي مقدمتها جمعية بيت الخير، لتقوم بتقديم خدماتها وفق أعلى المعايير وأكثرها فاعلية، إذ يتم الذبح في مقاصب بلدية دبي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتوزيعها على شكل حصص على مدار أيام العيد، وفق نظام يسمح بتسلم الحصص من دون حصول أي مخالفات أو اكتظاظ للمستفيدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز