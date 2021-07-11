الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وحارا ومغبرا أحيانا نهارا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة شرقا وشمالا مثيرة للغبار والأتربة وستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:23 والثاني عند الساعة 02:01 والجزر الأول عند الساعة 09:46 والثاني عند الساعة 20:16 ، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والثاني عند الساعة 22:54 والجزر الأول عند الساعة 17:44 والثاني عند الساعة 05:35 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 35 75 25

دبي 45 36 70 25

الشارقة 46 34 70 20

عجمان 44 35 75 25

أم القيوين 45 34 75 25

رأس الخيمة 41 33 75 20

الفجيرة 36 33 85 30

العين 46 35 45 20

ليوا 48 31 55 15

الرويس 47 32 85 25

السلع 46 31 85 15

دلما 41 32 85 20

طنب الكبرى 40 33 80 20

طنب الصغرى 40 33 70 10

أبو موسى 46 35 75 25

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