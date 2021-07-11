«طرق دبي» تُصدِرُ دليلاً شاملاً ومُنَظِّماً لإدارة طلبات النقل والتوصيل

المصدر: دبي - البيان

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً دليلاً شاملاُ (دليل نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل) بهدف تنظيم إدارة طلبات النقل والتوصيل في إمارة دبي حيث يشهدُ هذا القطاع نموّا مضطرداً بفضل الطلب المتزايد على هذه الخدمات من قِبَلِ شريحةٍ واسعةٍ من المجتمع منذ العام 2020 وحتى الآن.

صدر هذا الدليل تماشياً مع الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة، وبالتعاون المشترك والتنسيق مع شرطة دبي وبلدية دبي. ويوضح الدليل إجراءات نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات، ويشمل جميع المنشآت التجارية والشركات التي تقدم خدمات توصيل الطلبات للمتعاملين مثل توصيل الوجبات الغذائية والمواد والأجهزة وغيرها من العمليات المشابهة حيث يلعب هذا القطاع دورا محوريا في دعم عجلة التنمية الاقتصادية ويُسهِمُ بشكل فاعل في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق معايير الصحة والسلامة والاستدامة البيئية.

وتتلخّص أهداف إصدار هذا الدليل بوضع منهجية تنّظم نشاط خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات في إمارة دبي، وتوضيح الاجراءات وضوابط وأحكام النشاط المذكور، وتوضيح رحلة المتعامل من خلال إجراءات عمل واضحة وموثقة.

ويشمل الدليل أربعة محاور هي: المحور الأول ويضم تعميم اشتراطات السلامة على شركات التوصيل بالدراجات، المحور الثاني وضم تدريب السائقين على المادة التدريبية من خلال المعاهد، المحور الثالث ويضم الرقابة والتوعية الميدانية والمحور الرابع ويضم تنظيم شركات المنصات والتطبيقات الذكية لإدارة طلبات التوصيل.

كما يضم الدليل عددا من الاشتراطات المهمة، التي يتوجّب على شركات التوصيل وسائقي الدراجات النارية العاملين لديها الالتزام الصارم بها لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق بالإضافة إلى سلامة المواد الغذائية والمواد الأخرى المطلوب توصيلها إلى المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع، وهذه الاشتراطات هي: اشتراطات السلامة المرورية لسائقي الدراجات النارية، واشتراطات المركبة / الدراجة النارية، ومتطلبات السلامة الغذائية عند توصيل الطلبات، وإرشادات توعوية من هيئة الطرق والمواصلات واشتراطات زي سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات.

وتحرص الهيئة باستمرار على تقديم باقة من أرقى الخدمات إلى الجمهور من جميع شرائح المجتمع، سواء كانوا أفراداً أو مؤسساتٍ، وذلك بهدف إسعادهم ورفع مستوى الجودة والصحة والسلامة لخدمات ومبادرات الهيئة بما ينسجم والجهود المبذلة في الارتقاء بمستوى هذا القطاع الحيوي." "ويتمحور نطاق تطبيق هذا الدليل حول المنشآت والشركات التجارية، التي تقدم خدمات توصيل الطلبات للمتعاملين في إمارة دبي.

الجدير بالذكر أن إصدار (دليل نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل) يستند إلى عددٍ من القرارات الرسمية وهي: قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة (2017) بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي، والقرار الإداري رقم (706) لسنة (2019) بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة (2017) بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي، والقرار الإداري رقم (793) لسنة (2020) بشأن إضافة نشاط إدارة طلبات النقل والتوصيل من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية والقرار الإداري رقم (9) لسنة (2021) بشأن اعتماد الإصدار الأول من لائحة الجودة لمنشآت خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات.

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