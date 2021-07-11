75,6% من إجمالي سكان الإمارات تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 18,407 جرعات من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,934,124 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 161.11 جرعة لكل 100 شخص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن 75,6 % من إجمالي سكان الإمارات تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد19 و 65,8 % تلقوا الجرعتين.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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