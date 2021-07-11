والدة الطالبة خالدة الجنيد: منحة عمار النعيمي مكرمة سامية وبشارة غالية

المصدر: متابعة – عصام الدين عوض

أكدت المحامية أماني أحمد البكري والدة الطالبة خالدة حاتم الجنيد المتفوقة على كافة أصحاب الهمم في امتحانات المرحلة الثانوية بنسبة نجاح 98.9 %، أن مكرمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمنح ابنتها منحة كاملة للدراسة في جامعة عجمان، تعد مكرمة سامية وبشارة غالية سوف تخفف كثيرا عبء الرسوم الدراسية عن عاتق الأسرة.

كما تمنح ابنتها فرصة ثمينة في مواصلة دراستها الجامعية التي طالما حلمت بإكمالها في أرض الإمارات أرض الخير والعطاء، مبينة أن سموه – دائما - ما يدعم مسيرة المتميزين والمتفوقين، وذلك انطلاقا من حرص سموه على رعاية ودعم المتميزين ومد يد العون لهم للاستمرار في رحلة التميز و الإبداع خلال دراستهم الجامعية والدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، كما أن ذلك يعد ديدنا لأصحاب السمو حكام الإمارات الذين – دائما – ما يهتمون بالمتميزين من أبناء الوطن ومن المقيمين على أرضه الطيبة حتى يحققوا كل آمالهم وطموحاتهم، لافتة في الوقت ذاته أن الاتصال الذي وردهم صباح اليوم من مكتب سمو ولي عهد عجمان كان وقعه جميلا على قلوبهم، فأثلج صدورهم، فزادت الفرحة لتصبح فرحتين، فرحة النجاح والتفوق وفرحة المنحة الدراسية، لأن ذلك سوف يحقق طموحات ابنتها التي تمكنت بفضل العزيمة والإصرار من التغلب على كافة التحديات التي واجهتها في حياتها الدراسية، شاكرة ومثمنة لـ "البيان" تسليط الضوء على الطلبة المتفوقين من أصحاب الهمم وإبراز صمودهم واجتيازهم للتحديات وبالتالي تحقيق الدرجات العليا.

نجاح

وأضافت أنها مقيمة في الإمارات وأسرتها منذ العام 1997، وأن زوجها يعمل محاسبا في إحدى الشركات الخاصة، كما أنها محامية وتعمل في أحد المكاتب موظفة، كما أن تكريم ابنتها يعد تكريما لكل أصحاب الهمم من المتفوقين والمتفوقات في امتحانات المرحلة الثانوية سواء كانوا مواطنين أم مقيمين، وأن امتحانات هذا العام كانت استثنائية، حيث تمكن الطلبة من خلالها تحدي الظروف وبالتالي تحقيق النجاح وبتفوق – خصوصا – الطلبة من أصحاب الهمم، كما أن تلك المكرمة من سمو الشيخ عمار ولي عهد عجمان تعد تكريما وتشجيعا لكافة المتميزين حتى يأخذوا حظهم في العلم وينالوا قسطا كبيرا منه .

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