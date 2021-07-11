موارد الشارقة تعلن عن عطلة عيد الأضحى المبارك

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من الاثنين الموافق 19 يوليو 2021م ، ولغاية يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021م.

وبهذه المناسبة السعيدة رفع الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - ، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ، ولشعب دولة الإمارات خاصة والأمة الإسلامية عامة ، سائلاً الله أن تعود على الجميع بالخير واليمن والبركات.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز