شرطة رأس الخيمة تكرم الشعفار تقديراً لجهوده

المصدر: رأس الخيمة-البيان

احتفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالفريق متقاعد سيف الشعفار؛ تقديراً ووفاء لعطائه ومسيرته العملية الحافلة بالإنجازات، والممتدة لما يزيد على خمسين عاماً قضاها في خدمة الوطن كأحد رجالات الدولة المخلصين، وقائد من قادة وزارة الداخلية المؤسسين لمنظومة العمل الشرطي الحديث على مستوى الدولة،حيث استقبل اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة الفريق متقاعد سيف عبدالله الشعفار، بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي، نائب القائد العام، والمدراء العامين، وعدد من كبار ضباط شرطة رأس الخيمة.

وخلال اللقاء؛ شكر الشعفار شرطة رأس الخيمة على هذه المبادرة، والإشادة الطيبة التي تعكس اعتزازه وفخره بخدمة هذا الوطن الغالي الذي قدم الكثير لأبنائه المخلصين، قائلاً؛ سوف نظل أوفياء لقيادتنا الرشيدة، وسنعمل على تسخير ونقل ما اكتسبناه من خبرة ومعرفة خلال خمسة عقود من الزمن لأبنائي ضباط الشرطة من أجل خدمة الوطن والمواطن وكل من يعيش على أرض دولة الإمارات الحبيبة.

مضيفاً إن تكريمي من قبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، ثم تكريم شرطة رأس الخيمة، يمثل وسام شرف على صدري توجت به هذه السنوات الطويلة من الخدمة، وكلي فخر واعتزاز أن كنت معكم، عملنا سوياً ضمن فريق عمل واحد هدفه تحقيق مصلحة الوطن.

ومن جانبه أثنى اللواء علي بن علوان على دور الفريق الشعفار؛ في مأسسة العمل الشرطي الحديث، وتسخير كافة أجهزة وقطاعات الشرطة من أجل خدمة الناس وتحقيق الرفاهية والازدهار والأمن والأمان والسلامة العامة لكافة أفراد وشرائح المجتمع.

وقال:نحن جميعاً مدينون له، لقد تعلمنا من سعادته الحكمة والبصيرة والرأي السديد في مواجهة التحديات، وكان ملهماً وخير مثال للقائد القدوة الحسنة في الأداء والسلوك والإخلاص في القول والعمل واتخاذ القرار الرشيد بما يخدم مصلحة الوطن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز