مناقشة تمكين تكنولوجيا الزراعة وأنظمة الغذاء المتطورة في التنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

انطلق «الحوار الوطني لقمة النظم الغذائية في الإمارات 2021» افتراضياً أمس تحت شعار «فرص جديدة للزراعة الحديثة والحصول على التكنولوجيا» تحت رعاية وحضور معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي بهدف مناقشة الإمكانات الهائلة لقطاع التكنولوجيا الزراعية الحديثة في الدولة وسبل مساهمته في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويأتي الحوار في إطار دعوة منظمة الأمم المتحدة لتنظيم حوارات وطنية في مختلف دول العالم لإتاحة الفرصة للمجتمعات والأفراد والحكومات للمشاركة بشكلٍ فعّال في تحقيق أهداف «قمة النظم الغذائية لعام 2021» والتي تستضيفها المنظمة الأممية في مدينة نيويورك الأمريكية سبتمبر المقبل.

وشهد «الحوار الوطني لقمة النظم الغذائية في الإمارات 2021» حضور ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمزارعين والشباب.

وناقش الحوار الوطني قدرة دولة الإمارات ودورها الريادي في تطوير تكنولوجيا الزراعة الحديثة وتطويعها من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حيث يمثل تعزيز الأمن الغذائي العالمي ركيزة مهمة لتحقيق كامل تلك الأهداف الحيوية التي تهدف إلى الارتقاء بحياة المجتمعات حول العالم.

وأكدت معالي مريم المهيري أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتماشى مع تطلعات الدولة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وأن تصبح دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

التزامات

وأضافت معاليها: أكدت الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي غير قادر على تحقيق التزاماته الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في الوقت المحدد بحلول عام 2030 وذلك في ضوء العديد من التحديات الرئيسية التي تسببت بها جائحة «كوفيد 19» وأصبح هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمواطنين من أجل العمل بشكل متواصل ومستدام لتحقيق تغيير جذري في الطريقة التي ننتج بها الطعام ونستهلكه إن البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار هي الركائز الأساسية لترسيخ نظم غذائية شاملة ومرنة وفعالة ومستدامة وتلتزم الإمارات بتسريع هذا التحول على كافة المستويات.

قمة

ستنعقد «قمة النظم الغذائية» التابعة للأمم المتحدة جنباً إلى جنب مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في سبتمبر المقبل وتأتي القمة في إطار تنفيذ مستهدفات مبادرة «عقد من العمل» التي أطلقتها الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 كما تهدف القمة إلى تشجيع دول العالم على التعاون من أجل تحول النظم الغذائية والارتقاء بكامل سلسلة القيمة الغذائية بما يدعم مسارات التنمية المستدامة في العالم.

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