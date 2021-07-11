شرطة دبي تكرّم أفراد دورية حققوا زمن استجابة «دقيقة و17 ثانية»

المصدر: دبي - البيان

كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، ونائبه العقيد عيسى أحمد سالم، كرم ضباط وصف الضباط وأفراد الدورية 512 لتحقيقهم زمن الاستجابة للحالات الطارئة في غضون دقيقة و17 ثانية في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات، فيما كان المستهدف دقيقتين و48 ثانية، وهو أعلى معدل استجابة بين مراكز شرطة دبي في عام 2020.

وأشاد الفريق عبدالله المري، بالنتائج التي حققها مركز شرطة المرقبات وجهود العاملين فيه، مؤكداً أن هذه النتيجة تعكس مدى حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على الاستجابة السريعة مع مختلف الحوادث الطارئة والبلاغات الجنائية، تحقيقاً لاستراتيجيتها أن تكون دبي المدينة الآمنة والوجهة المُفضلة للعيش والإقامة والسياحة عالمياً.

وبين الفريق المري أن هذه النتيجة تضاف إلى إنجازات القيادة العامة لشرطة دبي، وتعزز مؤشر سرعة زمن الاستجابة للحالات الطارئة الذي يعد من مؤشرات الأجندة الوطنية التي تعزز مكانة الدولة في الريادة العالمية ومؤشرات التنافسية.

وحث الفريق المري المكرمين على مواصلة الجهد والعطاء في العمل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح والتميز في أداء واجبهم، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحفيز وتثمين جهود أفرادها العاملين على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

ومن جانبه، قال العميد علي غانم إن هذا الإنجاز جاء نتيجة لتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، وجهود العاملين في المركز من خلال المبادرات، ووضع الخطط المبنية على الدراسات والسيناريوهات والانتشار الجيد للدوريات في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات التي تضم 12 منطقة، مشيراً إلى أن هذه النتائج التي حققها المركز جاءت وفقاً للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي حول نتائج زمن وصول الدوريات الأمنية في الحوادث الطارئة في العام الماضي لكل المراكز الشرطية.

ومن جانبهم، تقدم المكرمون بجزيل الشكر لمعالي القائد العام لشرطة دبي، تقديراً لهذه اللفتة الكريمة واهتمامه بكل منتسبي شرطة دبي، ومتابعته عملهم الميداني، مؤكدين أن هذا التكريم بمقام وسام شرف على صدورهم، وحافز لهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة هذا الوطن الغالي وإسعاد المجتمع.

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