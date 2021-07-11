تشغيل المرحلة الأولى من محطة الحمرية بالشارقة لتوليد الطاقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

كشف المهندس عيسى عبيد السويدي مدير إنتاج الكهرباء في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لـ «البيان» عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع محطة الحمرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في أبريل الماضي بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ميجاواط، كما أن المشروع سوف ينفذ على 3 مراحل بقدرة إنتاجية 1800 ميغاواط لكل مرحلة، وأن الانتهاء من المشروع كاملاً سوف يكون في العام 2023.

وأوضح أن تنفيذ مشاريع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في مجال توليد الطاقة الكهربائية يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتلبية الطلب على الكهرباء ومواكبة النمو السكني والتجاري والصناعي في إمارة الشارقة وزيادة القدرة الإنتاجية المركبة لتبلغ 4600 ميجاواط من الكهرباء ورفع الكفاءة التشغيلية إلى أكثر من 60% مما له أكبر الأثر في الحد من الانبعاثات الكربونية.

دورة مركبة

وأضاف أن مشروع محطة الحمرية يتكون من ثلاث مراحل وبقدرة إجمالية تصل إلى 1800 ميجاواط بكفاءة 60.14%، كل مجموعة مكونة من توربينة غازية وغلاية استرداد حرارة وتوربينة بخارية تعمل بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية 600 ميجاواط، كما أنه تم تشغيل المجموعة الأولى في أبريل 2021 بقدرة إنتاجية 600 ميغاواط على أن يتم إنجاز المشروع في مايو 2023.

من جهة أخرى، أكد مدير إنتاج الكهرباء في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنه بالنسبة لمشروع محطة اللية لإنتاج الطاقة، فيتكون من توربينتين غازيتين قدرة كل منها 345 ميجاواط، إضافة إلى غلايتي استرداد حرارة وتوربينة بخارية بقدرة 336 ميجاواط لتكون الكفاءة الإجمالية للمشروع 59%، على أن يبدأ تشغيل أول توربينة غازية في نوفمبر 2021 على أن يتم إنجاز المشروع يوليو 2022، كما أنه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع سوف يتم إحلال 17 وحدة إنتاج كهرباء قديمة بقدره إجمالية 900 ميجاواط في محطة اللية.

مشاريع طموحة

وأوضح أن تطوير محطتي الحمرية واللية يعد من أهم المشاريع الطموحة في إنتاج الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية في إمارة الشارقة، والتي تساهم في تلبية الطلب على الطاقة في الإمارة – خصوصاً – في ظل التطور العمراني المتسارع الذي تشهده الشارقة في كل مدنها، كما أن الهيئة تسعى جاهدة إلى توفير الطاقة الكهربائية والمائية لكل المشاريع الصناعية والتجارية.

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