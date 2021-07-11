محطة إنذار مركزية والحارس الذكي ضمن إنجازات «تنظيم الصناعة الأمنية» في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد المهندس عارف محمد الجناحي مدير إدارة الهندسة الأمنية بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، أن إدارة الهندسة الأمنية، تمكنت خلال السنوات الماضية من إنجاز عدة مشاريع أمنية مهمة، لرفع معدل الأمن والأمان في المجتمع، عبر توفير برامج ذكية، وتقنيات أمنية، وحلول مبتكرة، تسهل على عمل الأفراد الأمنيين، وتتركز في مشروع محطة الإنذار المركزية، ومشروع الحارس الذكي، الذي يستخدم من قبل حراس الأمن.

ربط

وتفصيلاً، قال الجناحي لـ «البيان»، إنه ضمن المشاريع الهامة، مشروع محطة الإنذار المركزية، هو نظام مركزي، يتم ربط جميع أنظمة كشف الدخلاء بالمحلات التجارية المعرضة للمخاطر، والمنشآت الحيوية في الإمارة، بغرفة القيادة والسيطرة بالقيادة العامة لشرطة دبي، حيث يقوم النظام بمراقبة عملية الفتح والإغلاق، وإرسال الإنذار للجهات الأمنية، في حال تعرض المحل للدخول عنوة أو السطو.

وأضاف الجناحي: "يعتبر مشروع نظام تتبع المركبات الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الخاص بمركبات نقل الأموال، ومركبات نقل المواد الخطرة، والمركبات السياحية، ويهدف هذا النظام إلى تتبع المركبات جغرافياً، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في قاعدة بيانات النظام، فضلاً عن تميز النظام بسهولة الاستخدام، وقدرة الشركات على إدارة أسطولها بكل سهولة جغرافياً، كما أنه النظام الأول من نوعه عالمياً، من حيث بروتوكولات التواصل، ما أعطى النظام القدرة على توصيل جميع أنواع أجهزة التتبع.

ولفت الجناحي إلى أن مشروع الحارس الذكي، حقق نجاحاً كبيراً، وهو نظام لإدارة الأفراد الأمنيين للشركات الخاصة، ويخدم جميع شركات تقديم خدمات الحراسة المرخصة في دبي، ويستخدم من قبل حراس الأمن، ويتميز النظام بتسجيل الحضور والغياب، ومهام العمل، علماً بأن كل خطوة يخطوها حارس الأمن تكون منظمة، كما بإمكانه تسجيل كل البلاغات عبر إرسال صورة وصوت وفيديو، ونص من خلال الهاتف الذكي، الذي يعطيه تنبيها من خلال اهتزازه، كما أن نظام الحارس الذكي، يقلل من التواصل التقليدي.

متطلبات

من جانبه، أشار ماجد إبراهيم الزرعوني مدير إدارة التراخيص بالمؤسسة، إلى أنه يتم منح ترخيص ومزاولة العمل في مجال الصناعة الأمنية، وفق الشروط والمتطلبات القانونية التي حددتها إمارة دبي، منها إصدار التصاريح الأمنية الخاصة باستيراد وتصدير واستخدام ونقل وتخزين المواد الخطرة والألعاب النارية، والمركبات المصفحة والمعدات العسكرية، وطائرات بدون طيار، على مستوى إمارة دبي، لافتاً إلى أن إصدار تصاريح الطائرات بدون طيار، يتطلب موافقة من الهيئة العامة للطيران المدني.

معايير

وفي ما يتعلق بمركز اعتماد الأنظمة الأمنية، أفاد المهندس خالد عبد الرحمن الحمادي مدير المركز بأنه يتم استحداث معايير خاصة في دبي، والتي تم استخلاصها من المعايير الأوروبية والأمريكية، بما يتناسب مع احتياج الإمارة، كما يتم متابعة الالتزام بها، وأن تطبيق تلك المعايير، تم بعد زيارة عدد من الدول والمختبرات، منها بريطانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة.

100 %

أفاد المهندس عارف الجناحي، بأن إدارة الهندسة الأمنية، ساهمت في كونها جزءاً من مشروع إكسبو 2020 دبي، في إنجاز الاستشارات الأمنية بنسبة 100 %، منوهاً بأن الدور الاستشاري يتمثل في وضع المواصفات الفنية، ووضع منهجية موحدة في تصاميم النظم الأمنية.

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