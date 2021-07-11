«كهرباء دبي» تدعو الطلاب للمشاركة في «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجامعات المحلية والعالمية للمشاركة في الدورة الـ23 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية والتي تنظمها الهيئة بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

ويشكل «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» فرصة سنوية مهمة للطلاب لعرض مشروعاتهم المبتكرة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة التي يديرها نخبة من الخبراء والمختصين فضلاً عن الالتقاء بالمبتكرين والمخترعين لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة أحدث التقنيات والحلول في مجالات الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والابتكار والتنمية المستدامة.

ملتقى مهم

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: يعد المعرض ملتقى مهماً ينتظره الخبراء والمختصون من جميع أنحاء العالم وداعماً أساسياً لأهمية إمارة دبي على الساحة الدولية من خلال كونه من أنجح المعارض المتخصصة في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والنظيفة ولا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.

وأضاف معاليه: يتيح المعرض للمهتمين مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتعرف إلى تخصصاتها الصناعية الجديدة وأحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها هذه القطاعات، كما يوفر للمبتكرين والمخترعين والمبدعين من طلاب المدارس والجامعات الفرصة لعرض مشروعاتهم الخضراء والمستدامة.. مشيراً إلى أن المعرض يساهم كذلك في ترسيخ الوعي لدى الجمهور والزوار حول قضايا البيئة والاستدامة وتعزيز مسؤوليتهم تجاه البيئة واتباع نمط حياة مستدام وتوعية الأجيال الجديدة من طلاب المدارس والجامعات حول أهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية وتحفيزهم لابتكار حلول جديدة تخدم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإشراكهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

يذكر أن «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» يقام في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل في موقع إكسبو 2020 دبي.. وتتيح الهيئة للطلاب في المعرض المشاركة في عدد من المسابقات التي تعقد خلال الحدث للفوز بجوائز قيّمة كما يحصل كل طالب على شهادة مشاركة في المعرض.

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