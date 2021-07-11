رأس الخيمة تودّع أحلام الماس «أم المتطوعين»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

نعى قادة الفرق التطوعية والمركز الثقافي في رأس الخيمة، أمس، المتطوعة أحلام سعيد سرور الماس، التي وصفوها بـ «أم المتطوعين في رأس الخيمة»، قبل أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها الثامن والأربعين، إثر إصابتها بمرض السرطان قبل شهرين، ما أدى إلى حدوث مضاعفات أجرت على إثرها عملية جراحية واستكمال العلاج، لكن القدر لم يمهلها لاستكمال مشوار العطاء الذي بدأته منذ الصغر.

وعملت الماس، موظفة في خدمة المتعاملين بالمركز الثقافي برأس الخيمة من 2009 – 2013، ثم موظفة في مكتبة المركز من 2013 حتى تاريخه، حيث لم تدخر جهداً في التطوع بمختلف الفرق على مستوى الدولة، وعملت كعضوة في الخدمة التطوعية عطاء التابع لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومتطوعة ضمن فعاليات مجالس وزارة الداخلية، ومشاركة في برنامج تكاتف التطوعي.

ونجحت الماس، خلال تطوعها في أن تكون همزة الوصل بين الفرق التطوعية والجهات الحكومية والخاصة في تنظيم الفعاليات، حيث عملت عضوة ببرنامج تكاتف ومنسق برنامج مجلس سفراء الإمارات التطوعي، في التعامل مع العديد من فئات المجتمع ومنهم أصحاب الهمم بتفعيل دورهم وتقديم خدماتها إلى تلك الفئة، وامتلكت مهارة العمل الجماعي، وتنظيم الفعاليات والأنشطة، وتنمية المجموعات الرقمية بالمكتبات، والتطوع في بطولة دبي العالمية للضيافة، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وغيرها الكثير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز