«حمدان لإحياء التراث» ينظم النسخة الثالثة من «عزبة البوش» لطلاب المدارس

المصدر: دبي - وام

انطلقت أمس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجمع حمدان الرياضي، فعالية «عزبة البوش» المخصصة لطلاب المدارس بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتستمر حتى 16 يوليو الجاري.

وأشارت هند بن دميثان القمزي مدير إدارة الفعاليات بالمركز إلى أن التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» أسهمت في إيجاد حلول بديلة لاستمرارية العمل والعطاء تحقيقاً لنهج المركز ورؤيته الرامية إلى غرس الموروث التراثي وتناقله بين الأجيال بشمولية وتنوع وبالتالي طبقت الضوابط المشددة التي تقتضي إعادة الجدولة ومتابعة العمل.

وقالت: «حرصاً على سلامة الطلاب المشاركين في النسخة الثالثة من «عزبة البوش»، الفعالية الشتوية التي تقرر إقامتها خلال العطلة الصيفية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات، تم اختيار عدد محدود من المنتسبين، وأن تكون بنظام نشاط يومي بدون المبيت في العزبة، وأن تضم السباحة وركوب الهجن والرماية إضافة إلى تقسيم الطلاب إلى مجموعتين وبدء الأنشطة في وقت مبكر مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية». وبالتعاون والتنسيق المسبق مع وزارة التربية والتعليم، تم اختيار 15 طالباً للمشاركة في «عزبة البوش»، ويضم جدول الأنشطة التدريب على ركوب «المطية» والتعليم على الرماية ببندقية ضغط الهواء (المسجبة) في ميدان الرماية .

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