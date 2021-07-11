عمر العلماء: ترسيخ موقع الدولة بين أبرز صُنّاع المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني للمبرمجين، بكل ما يحمله البرنامج من أهداف استراتيجية، ومسارات عمل محددة، يعد بمثابة نقلة نوعية بالغة الأهمية في مسيرة دولة الإمارات، بما تهيأ له من تأسيس واقع جديد، ترسخ فيه الدولة موقعها الريادي بين أبرز صُنّاع المستقبل.

وقال: «لطالما كانت دولة الإمارات مركزاً للإشعاع الفكري والحضاري والتنموي، واليوم، يأتي انطلاق البرنامج الوطني للمبرمجين، ليمهد لدخول الإمارات إلى مستوى جديد من التميز القائم على المعرفة، برؤية قيادتنا الرشيدة، التي طالما آمنت، ومنذ وقت مبكر، بأهمية التكنولوجيا، ولم تدخر جهداً في تسخير كافة المقومات اللازمة لامتلاك زمامها وتسخيرها بأفضل أسلوب ممكن، لخدمة أهدافنا التنموية، والمرور إلى المستقبل الواعد المأمول لدولتنا والمنطقة والعالم... ستظل الإمارات دائماً مركزاً لانطلاق الأفكار الخلاقة، التي تعين العالم على مواجهة كل ما يواجهه من تحديات، وسنعمل عن كثب، مع كافة شركائنا لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للبرنامج، وسنضاعف العمل، من أجل تهيئة أفضل الظروف الجاذبة للمبرمجين من مختلف أنحاء العالم، والداعمة لهم لإطلاق أفكارهم الخلاقة».

100 ألف إقامة ذهبية

يهدف البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى منح الإقامة الذهبية لأفضل 100,000 مبرمج من حول العالم، وتوفير مجموعة من التسهيلات والخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمبرمجين، ودعم تنفيذ مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، وتأسيس شركات رقمية، تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.

100 حل مبتكر لـ 100 تحدٍ

سيدعو البرنامج خلال المرحلة المقبلة، المبرمجين من حول العالم، لإيجاد حلول مبتكرة لـ 100 تحدٍ في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية والخدمية، بما يسهم في تسريع تبني التقنيات والبرمجيات في خدمة المجتمعات.

كما سينظم البرنامج 10 مسابقات «هاكاثون»، تجمع نخبة المبرمجين في دولة الإمارات، وتتيح لهم المساهمة في الجهود الوطنية، لتطوير منظومة متكاملة، قائمة على أحدث التقنيات المتقدمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز