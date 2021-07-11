هزاع بن زايد: نقلة نوعية بالعالم العربي

المصدر: (دبي - البيان )

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن «البرنامج الوطني للمبرمجين الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي ينطلق بالتعاون مع كبريات شركات التقنية العالمية، نقلة نوعية في العالم العربي».

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «ستصبح الإمارات مركزاً لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، مدشنة آفاقاً تنموية جديدة وفرصاً مستقبلية مزدهرة في مجالات الاقتصاد الرقمي».

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