شرطة عجمان تطلق «صيف مروري آمن»

المصدر: (عجمان- البيان)

أطلقت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، فعاليات الحملة التوعوية المرورية الثالثة الموحدة «صيف مروري آمن»، وذلك ضمن خطة الحملات المرورية الفصلية الموحدة للمجلس المروري الاتحادي بوزارة الداخلية، لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، المتمثل بتعزيز أمن الطرق، وإيماناً بأهمية دور التوعية المرورية لكافة شرائح المجتمع، والتي تتزامن مع فصل الصيف.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن الحملة ستستمر حتى نهاية شهر يوليو الحالي، وذلك دعماً لجهود وزارة الداخلية المتواصلة في جعل الطرق أكثر أمناً، لتخفيض نسبة الحوادث المرورية، وأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها في فصل الصيف.

وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات، أن الحملة تهدف إلى توعية السائقين بأهمية اتخاذ كافة الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، وإجراء الصيانة الدورية، واتخاذ التدابير اللازمة كفحص الإطارات، والتأكد من جودتها، مع دخول فصل الصيف.

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