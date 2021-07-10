محمد بن راشد: البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن تنمية الاقتصاد الرقمي أولوية رئيسية لحكومة دولة الإمارات التي تؤمن بأن العقول الشابة والخبرات الوطنية هي الأساس في صناعة مستقبل رقمي مزدهر قائم على العلم والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وأن تجربتها الناجحة في التحول الرقمي والتكنولوجي في الدولة ستكون الركيزة الرئيسية لخططها الاستراتيجية ومسيرتها التنموية خلال السنوات والعقود المقبلة.

جاء ذلك بمناسبة إعلان سموه إطلاق "البرنامج الوطني للمبرمجين" لتوفير برنامج شامل لحزمة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، وتسريع تبني تطبيقاتها وأدواتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والمستقبلية، إضافة إلى إنشاء حلقة وصل وثيقة بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة له على تويتر: "أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع "جوجل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"سيسكو" و"آي بي إم" و"إتش يس" و"لينكدإن" و"نفيديا" و"فيسبوك" ... الهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام ... وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليار درهم".

وأضاف سموه: "البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة ... العالم يتغير ... وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف ... وشكل الاقتصاد سيختلف ... وطبيعة المهن ستتبدل ... والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا".

وأضاف سموه: "أقول لشبابنا بأن المستقبل له أدوات جديدة.. ويتحدث لغة مختلفة.. وسيعمل في بيئة افتراضية.. ونريدهم أن يكونوا في قلب هذا المستقبل".

وتابع سموه: "نريد أن يعمل البرنامج الوطني للمبرمجين على إشراك المجتمعات الرقمية على المستوى المحلي في مسيرة التحول الرقمي بدولة الإمارات والارتقاء بدورها الريادي والعالمي في تصميم المستقبل واحتضان المواهب ورواد الأعمال والأكاديميين والشركات الناشئة والعالمية تعزيزاً لمكانتها الرائدة عالمياً في مختلف المجالات الاستثمارية المستقبلية".

وقال سموه: "نريد أن نستقطب أفضل المبرمجين العالميين إلى دولة الإمارات وسنوفر لهم البنية التحتية اللازمة لتطوير أفكار مبتكرة تخدم العالم ... نسعى لإنشاء 1000 شركة جديدة في مجال الاقتصاد الرقمي بالدولة خلال 5 أعوام ... وسندعم المبرمجين الإماراتيين ليكونوا من النخبة العالمية في مجالهم ... وسنوظف الخبرات والطاقات الواعدة في تطوير 10 منصات للمشاريع المجتمعية والإنسانية في دولة الإمارات".



ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات بدعم المواهب الوطنية والعالمية في مجال البرمجة، والعمل مع الهيئات التشريعية وحاضنات الأعمال والشركات الاستثمارية والجامعات والمراكز البحثية لدعم المبادرات والمشاريع القائمة على البرمجة التي تسهم في تطوير مهارات الكوادر المحلية، وتحديث القوانين التشريعية الداعمة لمواجهة التغيرات المتسارعة وتلبية المتطلبات والتحديات الجديدة في مجال التكنولوجيا.

دعم الجهود الوطنية

ويهدف "البرنامج الوطني للمبرمجين" الذي سيشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، إلى دعم المبادرات الوطنية والاستراتيجيات المستقبلية لدولة الإمارات والرامية إلى تنمية قدرات المواهب الوطنية واستقطاب أصحاب المهارات الرقميّة من مختلف أنحاء العالم، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء وتوسيع عدد الشركات المبنية على الابتكار.

كما يسهم البرنامج في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة المتخصصة في مجال البرمجة لدعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الرئيسية، وتوفير فرص للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وخارجها لتطبيق الأفكار الواعدة وتحويلها إلى مشاريع متكاملة.

5 محاور استراتيجية رئيسية

وتركز استراتيجية البرنامج الوطني للمبرمجين على 5 محاور رئيسية تشمل: دعم الأطراف المعنية من المبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى والقطاع الأكاديمي، وإنشاء منصة شاملة تجمع المبرمجين مع الشركات والجامعات المحلية، وإطلاق مبادرات عالمية بإشراف نخبة من المدربين العالميين لتطوير كفاءة المواهب المحلية، واستقطاب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة إلى دولة الامارات، واقتراح سياسات ممكنة وداعمة لقطاع المبرمجين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

مبادرات داعمة للأهداف الاستراتيجية

وسيتم إطلاق العديد من المبادرات لتنفيذ مخرجات الاستراتيجية بما في ذلك منصة شاملة تجمع بين مجتمع المبرمجين والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ودعم أصحاب الأعمال في إيجاد المواهب المتخصصة لتطوير مشاريع ابتكارية، ومنح التأشيرة الذهبية لأفضل المبرمجين العالميين، وتطوير خبرات المبرمج الإماراتي والوصول بها للعالمية، ودعم تأسيس شركات وطنية جديدة في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعم المشاريع المجتمعية والإنسانية القائمة على البرمجة.

كما سيدعم البرنامج مختلف الجهات الحكومية في الدولة لإيجاد حلول مبتكرة في قطاع تطوير البرمجيات بالتعاون مع المبرمجين وأصحاب الاعمال المستقلة والشركات المحلية الناشئة والشركات العالمية المتخصصة في قطاع البرمجة، وسيشرف البرنامج على صقل المهارات الشابة في قطاع البرمجة داخل الدولة. إضافة إلى دراسة وتحديد احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وتعزيز التعاون مع القطاع الأكاديمي بشكل مستمر ودائم.

100 ألف إقامة ذهبية

ويهدف البرنامج الوطني للمبرمجين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى منح الإقامة الذهبية لأفضل 100,000 مبرمج من حول العالم، وتوفير مجموعة من التسهيلات والخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمبرمجين، ودعم تنفيذ مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، وتأسيس شركات رقمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.

حلول مبتكرة لـ 100 تحد

وسيدعو البرنامج خلال المرحلة المقبلة المبرمجين من حول العالم لإيجاد حلول مبتكرة لـ 100 تحد في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والتكنولوجية والصحية والخدمية، بما يسهم في تسريع تبني التقنيات والبرمجيات في خدمة المجتمعات. وسينظم البرنامج أيضاً 10 مسابقات هاكاثون تجمع نخبة المبرمجين في دولة الإمارات وتتيح لهم المساهمة في الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة قائمة على أحدث التقنيات المتقدمة.

الامارات بلد المبرمجين

كما سيتم إطلاق حملة عالمية شاملة لإبراز جهود الدولة وريادتها في جذب أفضل المهارات العالمية في مجال البرمجة وتوفير خدمات مميزة وتجربة سلسلة تشجعهم على الامارات والعمل في دولة الإمارات وإطلاق شركات ناشئة فيها.

شراكات وطنية وعالمية

وسيعمل البرنامج الوطني للمبرمجين مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والشركات التكنولوجية في داخل دولة الإمارات وخارجها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإنجاز الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ كافة المبادرات والمشاريع، بما فيها "جوجل" و"مايكروسوفت" و"آي بي إم" و"لينكدإن" و"فيسبوك" و"هواوي" و"أمازون للحوسبة السحابية" و"نفيديا" و"سيسكو" و "إتش بي إي" و"ماجد الفطيم" و"مركز دبي التجاري العالمي" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و "جي 42" و"جامعة خليفة" و"كليات التقنية العليا" و"جامعة الشارقة “و"جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" و"الجامعة الأمريكية في دبي" و"لي واغن" و"يلا".



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