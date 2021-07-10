كهرباء الشارقة وشؤون الضواحي تبحثان تعزيز التعاون المشترك

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي بمقرها مع وفد من دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة مجالات تعزيز وتنمية التعاون والتنسيق في مجال التواصل المجتمعي والتعرف على متطلبات واحتياجات الأهالي والتعريف بخدمات الهيئة وجهودها خصوصاً في المناطق الجديدة، ومناقشة أوجه التعاون المؤسسي لتقديم أرقى الخدمات المجتمعية والاطلاع على الخدمات التي تقدمها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وأكد عبدالله عبد الرحمن الشامسي مدير الإدارة العامة لخدمات الدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة حرص الهيئة على تقوية العلاقات وتعزيز التعاون الاجتماعي مع مجالس شؤون الضواحي والقرى من خلال التعريف بخدمات الهيئة والفعاليات والمبادرات التي تطلقها في خدمة المجتمع وسبل التعاون الذي يساهم في تلبية احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع إلى جانب استعراض عدد من الخدمات والإجراءات التي تقدمها الهيئة في مختلف المناطق والتحديات التي تواجهها.

واتفق المجتمعون على ضرورة إعداد مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين والتنسيق للتعرف على استفسارات وملاحظات الأهالي عن خدمات الهيئة التي ترد للمجالس والرد عليها والتنسيق لإعداد مواد إعلامية مشتركة ورسائل نصية للتعريف بخدمات الهيئة ووسائل وأماكن تقديمها وعقد اجتماعات دورية مع أعضاء المجالس للمساعدة على تلبية احتياجات الجمهور وتنظيم معارض بمجالس الضواحي تلقي الضوء على خدمات الهيئة ومعارض للشركات المعتمدة من الهيئة لتقديم الخدمات.

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