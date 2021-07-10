«الفجيرة للموارد الطبيعية» تشارك في اجتماع اللجنة العلمية للمؤتمر العربي للثروة المعدنية

المصدر: الفجيرة - البيان

شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الاجتماع الثالث للجنة العلمية للمؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له الذي سيعقد في الفترة 22-24 فبراير 2022 في إمارة الفجيرة، تحت شعار (الموارد المعدنية الحجر الأساس في التنمية الوطنية).

وقد تم عقد الاجتماع عن بعد باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس بتاريخ 8 يوليو 2021 بمشاركة الجهات المنظمة للمؤتمر وهي وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

وقد تم عمل تقييم علمي وفني لمجموعة من أوراق العمل البالغ عددها 33 ورقة عمل، إذ تم اختيار الأوراق التي تتطابق مع معايير التقييم التي وضعتها اللجنة.

وقد شارك في الاجتماع المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة وخالد علي الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والبنية التحتية.

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