توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون موج البحر في الخليج العربي خفيفا فيما يحدث المد الأول عند 15:52 والمد الثاني عند 01:26 والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 18:57.

أما موج بحر عمان فيكون كذلك خفيفا فيما يحدث المد الأول عند 11:15 الثاني عند الساعة 22:12 والجزر الأول عند الساعة 17:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 48 35 80 15

دبي 45 33 75 15

الشارقة 45 30 70 10

عجمان 44 32 70 15

أم القيوين 45 29 70 10

رأس الخيمة 40 30 65 10

الفجيرة 39 31 85 20

العين 45 31 45 15

ليوا 48 31 50 10

الرويس 46 30 80 20

السلع 45 30 80 20

دلما 44 31 85 20

طنب الكبرى 43 30 85 15

طنب الصغرى 43 30 85 20

أبو موسى 43 30 85 20



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