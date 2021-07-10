محمد بن راشد يطلق برنامجاً وطنياً للمبرمجين يستهدف 100 ألف مبرمج

المصدر: البيان

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع جوجل وميكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM و HPE ولينكدإن وشركة Nvidia وفيسبوك.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع جوجل وميكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM و HPE ولينكدإن وشركة Nvidia وفيسبوك.. الهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام.. وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليار درهم".

وأضاف سموه، "البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة ..العالم يتغير .. وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف .. وشكل الاقتصاد سيختلف .. وطبيعة المهن ستتبدل .. والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا".

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