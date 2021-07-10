دائرة الصحة بأبوظبي تطور استراتيجية لأمن المعلومات للقطاع الصحي

المصدر: وام

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن تطوير وإطلاق استراتيجية لأمن المعلومات للقطاع الصحي، لتكون بذلك المؤسسة الأولى في قطاع الرعاية الصحية على مستوى الدولة والمنطقة التي تطلق مثل هذه الاستراتيجية التي تستعرض إطار عمل يوضح ويحدد المبادئ الأساسية للنهج الشامل والمتميز الذي يواصل تعزيز جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع المخاطر السيبرانية والتصدي لها بفعالية وأمان.

وتأتي الاستراتيجية ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز وحماية البنية التحتية للمعلومات الخاصة بالقطاع الصحي للمساهمة في ضمان تحقيق استجابة فعالة واستباقية للتحديات الحالية والمستقبلية للأمن السيبراني للقطاع الصحي في الإمارة، فضلاً عن تهيئة البنية التحتية الرقمية لدعم أهداف مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها الإمارة من خلال تمكين التكنولوجيا والابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي في الإمارة.

وتركز الاستراتيجية على ستة محاور تشمل: حوكمة الأمن السيبراني من خلال تعزيز الرقابة القيادية عبر وضع إطار عمل مخصص لذلك، ومرونة الأمن السيبراني من خلال التأكد من القدرة على الاستجابة للتهديدات السيبرانية والتعافي منها، وقدرات الأمن السيبراني من خلال تطوير المعارف والقدرات ذات الصلة لتأمين البيئة السيبرانية، وشراكات الأمن السيبراني لتحسين الفضاء التكنولوجي، وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني وأطر الإدارة الملائمة للتهديدات ذات الصلة، بالإضافة إلى الابتكار في المجال باعتباره أحد ممكنات الأمن السيبراني.

وقال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: نفخر في دائرة الصحة أبوظبي بتبني نهج استباقي يستلهم من رؤية القيادة الرشيدة في مواصلة التميز وتقديم أفضل الخدمات الصحية المبتكرة بالاستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع، وفي الوقت نفسه يستعرض إجراءات وتدابير استباقية لتعزيز الأمن السيبراني وضمان مواجهة التهديدات والهجمات الإلكترونية والتعامل معها بأمان .. ومن خلال تطويرنا استراتيجية أمن المعلومات للقطاع الصحي التي سنعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في القطاع الصحي في الإمارة، نسير بخطى ثابتة للمساهمة في دعم وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوحيا الحديثة لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية لكافة أفراد المجتمع في الإمارة.

وتسري الاستراتيجية على الفور على جميع المنشآت الصحية في الإمارة وأخصائيي الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي ومزوّدي الخدمات والمورّدين والجهات المخولة للوصول إلى معلومات المرضى والتعامل معها أو معالجتها أو إدارتها أو تخزينها داخل إمارة أبوظبي، حيث ستعمل الاستراتيجية على مواءمة مبادرات الأمن السيبراني للقطاع الصحي في أبوظبي مع مبادرات الأمن السيبراني الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن الدائرة قد أطلقت في نوفمبر الماضي برنامج "آمن"، الذي يعنى بضمان اتباع المنشآت الصحية لأعلى معايير أمن المعلومات الصادرة من الدائرة ودعمها في تحقيق مستويات عالمية في حماية بيانات المرضى وسرية المعلومات الصحية بشتى تصنيفاتها والحفاظ على خصوصيتها وتحري دقتها وجودتها وضمان توافرها في جميع الأوقات.

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