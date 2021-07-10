عصف ذهني في مركز شرطة الغرب الشامل بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مركز شرطة الغرب الشامل بمقره بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، جلسة عصف ذهني، مع عدد من المتعاملين، لمناقشة أهم الأفكار والمقترحات الجديدة والمبادرات في تعزيز الأمن والأمان، والخدمات الرامية إلى إسعاد المتعاملين، وذلك بحضور المقدم سالم أحمد الزعابي رئيس المركز بالإنابة، والرائد سلطان علي المنصوري، وعدد من ضباط الاختصاص.







ميثاق



وقد شملت الجلسة عرض ميثاق خدمة المتعاملين، ورحلة المتعامل لعدد من الخدمات الأكثر طلباً بالمركز، والتعريف بالخدمات التي ينطوي عليها الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة، وتطبيق القيادة الذكي؛ إلى جانب التعريف بخدمة مركز الشرطة في هاتفك، وأبرز الظواهر السلبية المرصودة في منطقة الاختصاص.



وقد أثرى الحضور النقاش بمجموعة من الأفكار، والمقترحات الإيجابية، التي تسهم في رفع مستوى الخدمات والارتقاء بها، والتي تعزيز من جودة الحياة للمجتمع.







تفاعل



وأكد المقدم الزعابي، أن الهدف من جلسات العصف الذهني هو التفاعل مع المتعاملين من مختلف أطياف المجتمع، وإشراكهم في الرأي، وتبادل وجهات النظر معهم لتقديم أفكار ومقترحات تطور من الإجراءات، وتعزز من جودة الأداء، وتحسن من مستواه، بما يحقق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

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