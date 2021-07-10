افتتاح القرية المرورية في مركز شرطة المرقبات

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، القرية المرورية في مركز شرطة المرقبات، التي نفذها المركز ضمن مبادرة «أمن المدارس»، وبالتعاون مع معهد الإمارات للسياقة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد عيسى أحمد سالم، نائب مدير مركز شرطة المرقبات، والعقيد خالد بن سليمان، مدير التفتيش والرقابة، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ومصطفي يعقوب أرناؤط، مدير المرافق في معهد الإمارات للسياقة، وعدد من الضباط.







التزام



وتهدف القرية المرورية إلى توعية طلبة المدارس من مختلف المراحل الدراسية، وخاصة الأطفال منهم بالحوادث المرورية، حفاظاً على سلامتهم من مخاطر الطريق، إلى جانب الالتزام بقواعد السير والمرور، وقواعد السلامة العامة.



وأكد العميد علي غانم، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنفيذ البرامج التوعوية الهادفة إلى ترسيخ آداب وقواعد المرور لدى الأطفال، والتي من خلالها يتعلم النشء المبادئ الأساسية للسلامة المرورية على الطرق، لافتاً إلى إعداد القرية المرورية المصغرة بالتعاون مع معهد الإمارات للسياقة لتوعية الأطفال بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وأنها تأتي ضمن مبادرة «أمن المدارس» الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعي ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى.



وتوجه العميد علي غانم بالشكر والتقدير لمعهد الإمارات للسياقة، الراعي والداعم للقرية المرورية، متمنياً مزيداً من التعاون والنجاح بين الجانبين، مشيراً إلى أن القرية المرورية تضم علامات إرشادية وصوراً لفعاليات القيادة العامة لشرطة دبي، وإشارات ضوئية لتوعية الطلبة بالمبادئ الأساسية للسلامة المرورية، وطريقة الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية المتبعة، بالإضافة إلى مجموعة من المركبات الصغيرة المخصصة للقرية المرورية.

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