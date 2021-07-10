«سي إن إن»: «ديب دايف دبي» أعمق حوض غوص في العالم

المصدر: دبي- البيان

أكدت شبكة «سي إن إن» العالمية أن دبي أصبحت تحتضن وجهة جديدة انضمت إلى موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، فالمدينة التي بالفعل بها أطول ناطحة سحاب في العالم وأكبر مركز تسوق في العالم، افتتحت حديثاً «ديب دايف دبي»، أعمق حوض غوص في العالم.



وأضافت: انضم الحوض إلى موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، ويبلغ عمقه 60 متراً، وتصل سعته إلى 14 مليون لتر، ما يساوي 6 مسابح أولمبية. ويقع الحوض في منشأة أُقيمت على مساحة 1،500 متر مربع في منطقة ند الشبا في دبي، ويتخذ تصميمه المبتكر شكل محارة عملاقة.

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