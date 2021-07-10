محاضرة أمنية تستهدف 750 سائق أجرة

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، محاضرات توعوية أمنية تستهدف 750 سائق أجرة بالشارقة ضمن مبادرة (ساهر)، بعدة لغات (العربية، الإنجليزية، والأوردو)، ضمن خطط وبرامج الإدارة الرامية إلى توعية وتثقيف السائقين، وذلك بمقر نادي الضباط بالشارقة.



وتناولت المحاضرات التي ألقاها الرائد أحمد المهيري، رئيس فريق الحد من الجريمة وحضرها عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالإدارة، عدداً من المواضيع المهمة، منها تعريف السائقين بمفهوم الحس الأمني من خلال إشراكهم في المساهمة بمنع ارتكاب الجريمة ولمكافحة الظواهر السلبية وسرعة التواصل مع الأجهزة الأمنية، وغيرها من المواضيع الأمنية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان بالشارقة.







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وأكد رئيس فريق الحد من الجريمة، أن التواصل مع الشرطة والإبلاغ عن الجرائم والظواهر السلبية سمة حضارية يمنحها الجمهور للشرطة وإعلاء حس المسؤولية الأمنية، والذي ينعكس على حماية الأرواح والممتلكات في المجتمع.



وقد لقيت المحاضرات استجابة وتفاعلاً من قبل سائقي الأجرة، والذين أبدوا استعدادهم التام للتعاون مع شرطة الشارقة، وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي تبذلها شرطة الشارقة في نشر الوعي المروري والأمني.



يذكر أن مبادرة (ساهر) التي أطلقت خلال الربع الأول من العام الجاري، كان لها الأثر الأكبر في خفض معدل الجرائم، والهادفة إلى التقليل من معدل بلاغات الجرائم المقلقة، وتوسيع دائرة تلقي المعلومات الأمنية عبر عدد من الشركاء بالإمارة، وسرعة اكتشاف الجرائم من خلال الرصد الأمني الميداني والمعلوماتي.

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