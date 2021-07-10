«صحة دبي» توعي بسلامة الأطفال من الحوادث المنزلية

المصدر: دبي - وائل نعيم

دعت هيئة الصحة في دبي إلى أهمية تشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة المختلفة داخل وخارج المنزل وضرورة أن يتخذ الوالدان إجراءات واحتياطات السلامة لحماية أبنائهم من الإصابات البسيطة والخطيرة، وخصوصاً في فصل الصيف الذي يكون موسماً ممتعاً للأطفال، ولكنه في الوقت نفسه قد يكون موسماً تكثر فيه الحوادث والإصابات للأطفال.



ووجهت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، نصائح توعية لتحقيق سلامة الأطفال من الحوادث المنزلية، وقالت يتعرض العديد من الأطفال في فترة الحجر المنزلي لخطر الحوادث والإصابات المنزلية الناتجة عن الإهمال وسوء التخزين لذلك من الضروري التأكد من وجود شخص بالغ لمراقبة الطفل على الدوام، وعلى مقدمي الرعاية في المنزل الإلمام بالإسعافات الأولية، ويمكن أخذ دورات معتمدة عن بُعد في هذه الفترة، كذلك ضرورة التأكد من وجود صندوق للإسعافات الأولية في المنزل.



الأدوية



وقالت الدكتورة هند العوضي بالنسبة للوقاية من حوادث الأطفال الشائعة في المنزل، فيما يتعلق بالتسمم بالأدوية ننصح بوضع كل الأدوية في المنزل في أمكنه يصعب وصول الأطفال إليها، والشرح للطفل أن الدواء يستخدم للعلاج وليس نوعاً من أنواع الحلوى وأنه قد يؤذيه إذا تناوله دون إشراف، أما حوادث انغلاق الأبواب فيجب عدم ترك مفاتيح الأبواب عليها والاحتفاظ بها في مكان واضح ومعروف، ويمكن وضع عوازل من المطاط خلف الأبواب.



الأدوات الحادة



وأضافت: «فيما يتعلق بحوادث الأدوات الحادة يجب التأكد من أن المنزل صديق للطفل، وعدم ترك الأدوات الحادة في متناول الأطفال. كذلك استخدام أواني مناسبة لعمر الطفل كالأواني غير القابلة للكسر وأدوات الطعام غير الحادة كما يجب حفظ المبيدات ومواد التنظيف في أماكن مغلقة جيدة التهوية، وبعيدة عن متناول الأطفال والحرص على تهوية المناطق المرشوشة بالمبيدات قبل استعمالها».



وقالت للوقاية من حوادث الغاز، يجب اختيار المكان المناسب والآمن لأسطوانة الغاز، والتأكد من التمديدات وسلامتها وعدم تعرضها للحرارة والعوامل الجوية التي تتسبب في إتلافها واستبدال التالف منها فوراً وعدم دخول الطفل للمطبخ.



حوادث السقوط



أما بالنسبة لحوادث السقوط، فيجب التأكد من إقفال النوافذ بإحكام، ووضع حواجز وموانع مناسبة على النوافذ والشرفات والأماكن التي يعتاد الأطفال النظر منها إلى الخارج، وعدم ترك مواد سائلة لزجة على الأرضيات. كذلك وضع حواجز للسلالم، إلى جانب الحرص على تثبيت الأثاث لمنعه من السقوط على الطفل.



وأوضحت الدكتورة هند العوضي للوقاية من حوادث الاختناق بالأجسام الغريبة في المنزل يجب إبعاد القطع المعدنية والنقود عن متناول الأطفال، والتأكد من مناسبة الألعاب لعمر الطفل والتخلص من الألعاب المكسورة لتجنب الاختناق بالقطع المكسورة.



وأضافت للوقاية من حوادث الغرق في المنزل في حالة وجود مسبح فمن الضروري وضع حواجز مناسبة، ووجود مراقب وقت سباحة الأطفال.

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