6.7 ملايين درهم مصروفات صندوق الزكاة خلال أسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمدت لجنة الصرف بصندوق الزكاة خلال اجتماعها للأسبوع الماضي 6 ملايين و710 آلاف و 582 درهماً لمساعدة 382 أسرة، تتضمن 1284 فرداً من المواطنين والمقيمين لترتفع القيمة المالية الإجمالية التي صرفت للمستحقين منذ بداية العام الحالي حتى يوم الأربعاء الماضي إلى 92 مليوناً و91 ألفاً و 110 دراهم استفادت منها 6762 أسرة.



وسلطت الإحاطة الإعلامية للجنة الصرف في صندوق الزكاة خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي، الضوء على خدمة مهمة من الخدمات الرائدة التي يقدمها الصندوق، وهي خدمة الفتوى واحتساب الزكاة للمتعاملين المزكين وجمهور المستفتين.



وقال الدكتور عبد الرحمن الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام خلال الإحاطة الإعلامية، إن خدمة الفتوى واحتساب الزكاة حظيت بإقبال كبير من المتعاملين، حيث استفاد من هذه الخدمة عبر قنواتها وبواباتها الرقمية مجموع المعاملات الرقمية للمتعاملين خلال النصف الأول من العام 2021 عدد 113 ألف معاملة توزعت على القنوات كان من أهمها قناة موقع الهاتف المحمول لصندوق الزكاة بمجموع حوالي 97 ألف متعامل، تلاها الموقع الإلكتروني، حيث بلغ مجموع المستفيدين من الخدمة 15 ألف متعامل، وهذا يدل على نجاح وتميز قنوات صندوق الزكاة الرقمية.





شرائح



وأكد أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.



وأشار إلى أن عدد المستفيدين للأسبوع الحالي ضمن مشروع «إعانة العاطلين عن العمل بلغوا» 26 حالة، حيث تم صرف 522 ألف درهم، وضمن مشروع اقرأ «طلبة علم المدارس» تم صرف 254 ألفاً و215 درهماً، استفادت منها 35 حالة واستفادت 83 حالة أيضاً ضمن مشروع «أمتي» /المسلمون الجدد/ بمبلغ 415 ألف درهم، كما تم صرف 179 ألفاً و867 درهماً لـ 9 حالات ضمن مشروع أجر وعافية /المرضى/ و366 ألف درهم استفاد منها 17 حالة ضمن مشروع الأمل /ذوو الهمم/، واستفادت 14 حالة من 609 آلاف درهم ضمن مشروع تحسبهم أغنياء «الأسر المتعففة»، كما تم صرف 42 ألف درهم ضمن مشروع تواصل /أسر السجناء/ استفادت منها 8 حالات.



وضمن مشروع داعم /ضعف الدخل/ تم صرف 350 ألف درهم استفادت منها 23 حالة وصرف 450 ألف درهم ضمن مشروع رحمة /الأرامل/ استفاد منها 23 حالة، وكذلك استفادت حالة واحدة ضمن مشروع فزعة /المنكوبين/ من مبلغ 21 ألف درهم، وتم صرف 378 ألف درهم ضمن مشروع قل ربي ارحمهما /كبار المواطنين/ استفادت منها 21 حالة، واستفادت 7 أسر ضمن مشروع كافل /أسر الأيتام/ بمبلغ 120 ألف درهم، وضمن مشروع مودة /المواطنات زوجات غير المواطنين/ تم صرف مليون و896 ألف درهم استفادت منها 54 حالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز