«اجتماعية الشارقة» تتلقى 729 بلاغاً خلال النصف الأول

المصدر: الشارقة - وام

بلغ عدد البلاغات التي تلقاها مركز حماية الطفل والأسرة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، خلال النصف الأول من العام الحالي 729 بلاغاً متنوعاً بين البلاغات العاجلة وغير العاجلة.



وأكدت أمينة الرفاعي، مدير مركز حماية الطفل والأسرة، أهمية الدور الذي يقوم به المركز في نجدة الأطفال وفاقدي الرعاية الاجتماعية المبلغ عنهم بمختلف الوسائل، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وتقديم خدمات استشارية لهم ولذويهم، وتوفير حياة كريمة وآمنة وخالية من العنف، هذا بالإضافة إلى العديد من الأهداف، التي يعمل مركز حماية الطفل والأسرة على تحقيقها من خلال برامج متخصصة ومدروسة بعناية ومتطورة، والتي من خلالها يتم الاستعانة بخبراء في هذا المجال، وعمل دورات تدريبية لفريق العمل المتخصص.



وأضافت أن المركز يقدم الدعم النفسي التخصصي للأطفال وفاقدي الرعاية الاجتماعية الذين تعرضوا للإساءة، أو من خلال التقييم وتقديم الاستشارات، وبرامج إعادة التأهيل بهدف محو آثار الإساءة ومعالجة نفسيتهم وتعديل سلوكهم.



من جانبها كشفت نورة إبراهيم القصير، رئيس قسم إسعاد المتعاملين في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن مشكلات العلاقات الأسرية لدى الأطفال هي الأكثر نسبة في البلاغات الواردة على الخط الرئيسي للدائرة، تليها الإساءة والعنف.





سلوك



وأفادت بأن البلاغات تصنف بالعاجلة وغير العاجلة، ويتلقى خط نجدة الطفل 800700، البلاغات على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أن الذي يقوم بالتبليغ فيما خص مشاكل الأطفال، عادة ما يكون البلاغ من المدرسة التي تلاحظ أي تغيير في سلوك الطفل أو وجود كدمات على جسده، ومن حقها التبليغ في هذه الحالة، وأحياناً يكون التبليغ عن طريق الجيران الذين يسمعون الصراخ أو البكاء، كما أنه من الممكن أن يكون المبلغ أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين.



وحول تأثير وسائل الاتصال الاجتماعية على التوعية، أكدت رئيس قسم إسعاد المتعاملين، أنه من بين كافة الإجراءات والحملات التثقيفية والتوعوية خاصة الموجهة للطفل تأتي وسائل التواصل الاجتماعي في مقدمتها، بل من أنجحها؛ لأنها متوفرة لدى كافة الأسرة، والأطفال يقبلون عليها بكثرة، وهي بمثابة أداة تثقيفية مهمة للطفل، بالإضافة إلى الحملات التثقيفية في المدارس والتي تصل لعدد كبير من الأطفال.



وحول آليات متابعة البلاغ وإجراءات المتخذة، تجيب القصير قائلة، يوجد لدينا فريق الاستجابة الذي يتحرك فور ورود بلاغ عاجل، والذي يعمل بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية التي بدورها تتولى ملاحقة البلاغ وأخذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع إدارة حقوق الطفل التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية.



ويهدف خط النجدة 800700، المخصص لكافة الفئات من فاقدي الرعاية الاجتماعية، بمن فيهم الأطفال المعرضون للمخاطر أو الإيذاء أو الاعتداء بأنواعه المختلفة، إلى حماية فاقدي الرعاية الاجتماعية بتوفيره أداة سهلة للإبلاغ عن حالات الاعتداء وتوفير الحماية لهم بإبعاد الإيذاء والخطر وإزالة آثاره ونشر ثقافة حقوق الطفل وفاقدي الرعاية الاجتماعية واحترام حقوقهم.

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